Pier Silvio Berlusconi e l'incidente, "qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo"

"Come stai?", domanda Gerry Scotti. E Pier Silvio Berlusconi, davanti ai dipendenti di Mediaset riuniti per ricordare l'anniversario della morte di Silvio Berlusconi, il fondatore, si commuove ricordando i drammatici momenti dell'incidente stradale che lo ha visto protagonista: "Sto benissimo. Ieri ho avuto una disaventura. Lo dico onestamente poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima. Forza, forza Mediaset. Mediaset siamo noi tutti, voi".

E' il momento più intenso di una serata ad alto contenuto emotivo andata in scena a Cologno Monzese. "Buonasera a tutti e grazie di essere qui tutti insieme - ha aperto il suo intervento il figlio secondogenito del Cavaliere e amministratore delegato di Mediaset -. Sono passati tre anni ma per me questo continua a essere un momento emozionante e addirittura commovente e sono sincero penso che voi lo percepiate. Poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto. Grazie. Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione, l'anno scorso abbiamo celebrato il nostro fondatore con gioia come lui avrebbe voluto, oggi dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo rendere, e questo è il messaggio che vi do, grazie alla sua energia, al suo entusiasmo, alla sua capacità di volere bene che sono parte indelebile del nostro DNA e che noi tutti insieme facciamo vivere e respiriamo tutti i giorni. Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa, la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Quindi, vi prego divertitevi".