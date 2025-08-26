La ruota della Fortuna, Gerry vince (quasi) senza montepremi

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“La ruota della fortuna” Canale 5)

Gerry Scotti sta collezionando numeri importanti proprio in access prime time con La ruota della fortuna. Domenica sera il game show targato Canale 5 ha superato per l’ennesima volta nelle ultime settimane i 4 milioni di spettatori, con lo share al 27.6% e picchi del 30%. L’abilità di Scotti è innegabile: l’ultimo gioco tiene incollati i telespettatori fino al termine nonostante la concorrente in gara abbia portato a casa il premio piu basso tra quelli aggiudicabili pari al valore di soli 100 euro.

Vuoi o non vuoi Scotti è una certezza per Canale 5 e secondo i pubblicitari è apprezzato da tutti i target con una presa impressionante sul target kids. E c’è da dire che anche Techetechetè, concorrente diretto della Ruota, ha portato a casa un buon 17.4% di share (2.5 mln di teleutenti) recuperando dall’archivio scene storiche con Pippo Franco, Raffaella Carrà e Sandra Mondaini. A testimonianza che i personaggi storici della tv funzionano in tutte le fasce orarie e non passano mai di moda.