Bruno Vespa, la bomba: "Offerta importante da Mediaset"

Partirà solo tra tre settimane Cinque Minuti, la striscia quotidiana condotta da Bruno Vespa, in onda subito dopo il Tg1 della sera. A spiegarlo lo stesso conduttore in conferenza stampa, dove ha spiegato che il programma inizierà il 29 settembre per "dare spazio a Stefano De Martino che merita fiducia e apprezzamento". Il riferimento è alla sfida tra Affari Tuoi, che così inizierà subito dopo il Tg1 delle 20.
Una sfida cruciale, quella di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna, questo perché si tratta delle trasmissioni con il maggior ascolto nel corso della giornata e il gioco dei pacchi ha sempre garantito alla tv pubblica il successo nella fascia dell'access prime time. Vespa ha assicurato di voler aiutare De Martino che "è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni".
"Questo spazio - ha sottolineato - consentirà a De Martino di testare meglio la reazione alla Ruota della Fortuna". Partirà, invece, domani martedì 9 settembre Porta a Porta, affrontando i temi della politica e dei video rubati finiti su Internet, vicenda che ha coinvolto tra gli altri anche De Martino. Vespa ha però chiarito che i personaggi di primo piano della politica saranno ospitati dal 29 settembre "per abbinarli con Cinque Minuti".
Il talk della seconda serata ha raggiunto i trent'anni di messa in onda e - come ricordato da Vespa - ha preso il via quando le protagoniste della scena politica attuale, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, erano poco più che bambine. Quest'anno Vespa avrà un altro concorrente, anche se in orario diverso: Dieci Minuti di Nicola Porro su Retequattro. "Sono loro che hanno copiato, come ha ammesso Pier Silvio Berlusconi", ha rimarcato Vespa dicendosi "lusingato" da un lato e "accerchiato" dall'altro, ma - ha aggiunto - "accerchiati lo siamo da sempre".
"Noi partimmo con Maurizio Costanzo che ha inventato il genere - ha ricordato -. Poi però, quando la cronaca è diventata centrale noi abbiamo battuto Costanzo. In realtà abbiamo battuto sempre tutti i programmi di serata seconda". Vespa ha sottolineato che in passato Porta a Porta andava in onda alle 22.30, "ora va in quando onda capita" e spesso anche dopo la mezzanotte. "Una collocazione scomoda", ha aggiunto, precisando che la sua presenza in Rai "si giustifica anche per Cinque minuti" perché solo Porta a Porta, proprio perché in una posizione "un po' sacrificata", non sarebbe sufficiente.
"Non ho ancora firmato il contratto per la prossima stagione. C'è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso", ha proseguito, spiegando che "non è la prima volta che si verifica questa situazione: quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un'intera stagione senza contratto". Vespa ha quindi confermato di aver ricevuto in passato offerte dalla concorrenza. "Non è un mistero che io abbia ricevuto un'offerta importante da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia", ha garantito.