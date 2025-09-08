Bruno Vespa, la bomba: "Offerta importante da Mediaset"

Partirà solo tra tre settimane Cinque Minuti, la striscia quotidiana condotta da Bruno Vespa, in onda subito dopo il Tg1 della sera. A spiegarlo lo stesso conduttore in conferenza stampa, dove ha spiegato che il programma inizierà il 29 settembre per "dare spazio a Stefano De Martino che merita fiducia e apprezzamento". Il riferimento è alla sfida tra Affari Tuoi, che così inizierà subito dopo il Tg1 delle 20.

Una sfida cruciale, quella di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna, questo perché si tratta delle trasmissioni con il maggior ascolto nel corso della giornata e il gioco dei pacchi ha sempre garantito alla tv pubblica il successo nella fascia dell'access prime time. Vespa ha assicurato di voler aiutare De Martino che "è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni".

"Questo spazio - ha sottolineato - consentirà a De Martino di testare meglio la reazione alla Ruota della Fortuna". Partirà, invece, domani martedì 9 settembre Porta a Porta, affrontando i temi della politica e dei video rubati finiti su Internet, vicenda che ha coinvolto tra gli altri anche De Martino. Vespa ha però chiarito che i personaggi di primo piano della politica saranno ospitati dal 29 settembre "per abbinarli con Cinque Minuti".

Il talk della seconda serata ha raggiunto i trent'anni di messa in onda e - come ricordato da Vespa - ha preso il via quando le protagoniste della scena politica attuale, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, erano poco più che bambine. Quest'anno Vespa avrà un altro concorrente, anche se in orario diverso: Dieci Minuti di Nicola Porro su Retequattro. "Sono loro che hanno copiato, come ha ammesso Pier Silvio Berlusconi", ha rimarcato Vespa dicendosi "lusingato" da un lato e "accerchiato" dall'altro, ma - ha aggiunto - "accerchiati lo siamo da sempre".