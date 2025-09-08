Reazione a Catena, gli "Smamma" vincono ancora? Dubbi dopo la puntata

Anche Pino Insegno incredulo. Ecco allora che il conduttore di Reazione a Catena, chiama il trio "I bravissimi Smamma". Il motivo? L'ennesima vittoria. Nella puntata in onda lunedì 8 settembre, per la dodicesima puntata da campioni, Marco Minazzi e le figlie Sara e Marta arrivano all'ultima parola a giocarsi 17.625 euro. Primo elemento "castello", secondo "in....o" e terzo misterioso: una delle prime parole dette è "incantato", cioè quella poi risultata vincente. Comprato il terzo elemento, "imbambolato", confermano la prima intuizione dei loro ragionamenti, e cioè "incantato", e così si prendono 8.813 euro.

Ma anche in questo caso le polemiche non mancano. "La soluzione INCANTATO di #reazioneacatena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni ! Che presa per il c..... : ormai nei quiz decidono gli autori e dintorni chi far vincere e quando", scrive qualcuno su X.