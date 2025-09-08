Reazione a Catena, gli "Smamma" vincono ancora? Dubbi dopo la puntata

Anche Pino Insegno incredulo. Ecco allora che il conduttore di Reazione a Catena, chiama il trio "I bravissimi Smamma". Il motivo? L'ennesima vittoria. Nella puntata in onda lunedì 8 settembre, per la dodicesima puntata da campioni, Marco Minazzi e le figlie Sara e Marta arrivano all'ultima parola a giocarsi 17.625 euro. Primo elemento "castello", secondo "in....o" e terzo misterioso: una delle prime parole dette è "incantato", cioè quella poi risultata vincente. Comprato il terzo elemento, "imbambolato", confermano la prima intuizione dei loro ragionamenti, e cioè "incantato", e così si prendono 8.813 euro.
Ma anche in questo caso le polemiche non mancano. "La soluzione INCANTATO di #reazioneacatena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni ! Che presa per il c..... : ormai nei quiz decidono gli autori e dintorni chi far vincere e quando", scrive qualcuno su X.
Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"Non basta agli Smamma continuare a scalare la classifica dei campioni di questa edizione di Reazione a catena per entrar...
E ancora: "La mia mamma lo ha indovinato senza il terzo elemento", "E dopo parole facilissime all'intesa, ora anche all'ultima parola. Mah, mi passa la voglia di vederlo da quanto palesemente li favoriscono ogni volta. Ricordo che ai Dai e Dai, mille volte più bravi, non regalarono mai un centesimo". Insomma, come ogni puntata che si rispetti, il dibattito non manca.