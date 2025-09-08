Libero logo
CrisiFrancese
RussiaUcraina
Gaza

Di tendenza

Reazione a Catena, gli "Smamma" vincono ancora? Dubbi dopo la puntata

lunedì 8 settembre 2025
Reazione a Catena, gli "Smamma" vincono ancora? Dubbi dopo la puntata

1' di lettura

Anche Pino Insegno incredulo. Ecco allora che il conduttore di Reazione a Catena, chiama il trio "I bravissimi Smamma". Il motivo? L'ennesima vittoria. Nella puntata in onda lunedì 8 settembre, per la dodicesima puntata da campioni, Marco Minazzi e le figlie Sara e Marta arrivano all'ultima parola a giocarsi 17.625 euro. Primo elemento "castello", secondo "in....o" e terzo misterioso: una delle prime parole dette è "incantato", cioè quella poi risultata vincente. Comprato il terzo elemento, "imbambolato", confermano la prima intuizione dei loro ragionamenti, e cioè "incantato", e così si prendono 8.813 euro.

Ma anche in questo caso le polemiche non mancano. "La soluzione INCANTATO di #reazioneacatena lo ha indovinato anche mia nipote di 4 anni ! Che presa per il c..... : ormai nei quiz decidono gli autori e dintorni chi far vincere e quando", scrive qualcuno su X.

Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"

Non basta agli Smamma continuare a scalare la classifica dei campioni di questa edizione di Reazione a catena per entrar...

E ancora: "La mia mamma lo ha indovinato senza il terzo elemento", "E dopo parole facilissime all'intesa, ora anche all'ultima parola. Mah, mi passa la voglia di vederlo da quanto palesemente li favoriscono ogni volta. Ricordo che ai Dai e Dai, mille volte più bravi, non regalarono mai un centesimo". Insomma, come ogni puntata che si rispetti, il dibattito non manca. 

Bufera Smamma Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"

Titoli di coda Reazione a catena, "a quel paese": Smamma, solo insulti

Smamma travolti Reazione a Catena, bufera sugli Smamma: "6 errori, record negativo"

tagreazione a catena

Bufera Smamma Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"

Titoli di coda Reazione a catena, "a quel paese": Smamma, solo insulti

Smamma travolti Reazione a Catena, bufera sugli Smamma: "6 errori, record negativo"

ti potrebbero interessare

1518x731

Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"

1480x619

Reazione a catena, "a quel paese": Smamma, solo insulti

534x233

Reazione a Catena, bufera sugli Smamma: "6 errori, record negativo"

775x424

Reazione a catena, "non la meritavano": scoppia la bufera