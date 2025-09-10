Reazione a Catena, le Stefanelle beffate: tensione nel trio?

Ribaltone inateso a Reazione a Catena. Nella puntata in onda martedì 9 settembre, gli Smamma hanno dovuto cedere il posto alle Stefanelle. I campioni sono stati battuti da Ylenia, Debora e Daniela. Nel gioco dell’Intesa Vincente, infatti, le sfidanti hanno indovinato 10 parole contro le 6 dei campioni in carica, conquistando così l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 105mila euro.

Durante il gioco finale, con gli indizi "Lavoro" e "Interno" e la parola da indovinare che iniziava con "DO" e finiva con "O", Daniela aveva intuito la soluzione corretta: "Domestico". Non erano d'accordo le altre due compagne di squadra. Queste hanno così deciso di rispondere "Documento". Una scelta sbagliata che ha fatto sì che il trio salutasse il bottino.