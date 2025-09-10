Reazione a Catena, le Stefanelle beffate: tensione nel trio?

Ribaltone inateso a Reazione a Catena. Nella puntata in onda martedì 9 settembre, gli Smamma hanno dovuto cedere il posto alle Stefanelle. I campioni sono stati battuti da Ylenia, Debora e Daniela. Nel gioco dell’Intesa Vincente, infatti, le sfidanti hanno indovinato 10 parole contro le 6 dei campioni in carica, conquistando così l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 105mila euro.
Durante il gioco finale, con gli indizi "Lavoro" e "Interno" e la parola da indovinare che iniziava con "DO" e finiva con "O", Daniela aveva intuito la soluzione corretta: "Domestico". Non erano d'accordo le altre due compagne di squadra. Queste hanno così deciso di rispondere "Documento". Una scelta sbagliata che ha fatto sì che il trio salutasse il bottino.
Immediate le reazioni su X "Ma no che documento. Ascolta Daniela invece di girarle le spalle", si legge. E ancora: "Allora Domestico, Documento o Domicilio, ci stanno tutti e tre", "Percorso non facilissimo, però", "Considerati i quattro dimezzamenti da codice penale, hanno salvato anche più di quanto ci aspettassimo", Quando vogliono risparmiare, succede. Domestico con Interno è un associazione assurda". Una vera e propria beffa per le nuove campionesse del programma di Rai 1 condotto da Pino Isegno.