Italia 1, il botto dei Maya nel cuore della notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (I Maya: ascesa e caduta di una civiltà / Italia 1)

L’ascolto notturno in televisione non finisce mai di sorprenderci. Ci aspetteremmo che numerosi nottambuli - ogni notte secondo il calcolo di OmnicomMediaGroup sono più di due milioni- si dedichino alle repliche di programmi della nostra tv come Uomini e Donne, Striscia la Notizia, di tg sportivi o dei film iconici in onda su Rete 4. Non è così.

Anche la cultura va forte, talvolta sceneggiata in modo più coinvolgente al fine di farci riscoprire civiltà antiche, ma incredibilmente visionarie. È il caso del documentario I Maya; ascesa e caduta di una civiltà che tra le 4 e le 5 del mattino di martedì scorso ha sfiorato il 7% di share su Italia.