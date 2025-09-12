Libero logo
Italia 1, il botto dei Maya nel cuore della notte

di Klaus Davi venerdì 12 settembre 2025
Italia 1, il botto dei Maya nel cuore della notte

CHI SALE (I Maya: ascesa e caduta di una civiltà / Italia 1)
L’ascolto notturno in televisione non finisce mai di sorprenderci. Ci aspetteremmo che numerosi nottambuli - ogni notte secondo il calcolo di OmnicomMediaGroup sono più di due milioni- si dedichino alle repliche di programmi della nostra tv come Uomini e Donne, Striscia la Notizia, di tg sportivi o dei film iconici in onda su Rete 4. Non è così. 

Anche la cultura va forte, talvolta sceneggiata in modo più coinvolgente al fine di farci riscoprire civiltà antiche, ma incredibilmente visionarie. È il caso del documentario I Maya; ascesa e caduta di una civiltà che tra le 4 e le 5 del mattino di martedì scorso ha sfiorato il 7% di share su Italia. 

I pubblicitari registrano un picco di oltre 80mila telespettatori nel secondo dei due episodi in onda, dal titolo La civilizzazione. Ciò che attira è il mistero che avvolge questo popolo il cui territorio si estendeva tra il Messico meridionale e il Belize, ma soprattutto le numerose scoperte avanguardistiche dei Maya in ambito matematico e astrologico, come le predizioni delle eclissi.

