Tg1, i giovani santi incollano alla tv

di Klaus Davimartedì 9 settembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1-Santa Messa e Canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis)

Record d’ascolto per la Canonizzazione dei due santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis trasmessa domenica in mattinata su Rai 1: 1.706.000 spettatori e 26.6% di share medi con punte del 28% e sopra il 30% nelle regioni di provenienza dei due giovani canonizzati, Piemonte e Lombardia. 

In una società dominata dai social network, dalla digitalizzazione e dal progressivo distaccamento dai valori religiosi, la capacità della Chiesa di ammodernarsi attraverso la scelta dei santi è davvero unica e spiega l’eternità in fondo del suo dominio. Bene anche le persone connesse sui device, 10.000 unità, e la ricaduta sui social network. Alla fine Papa Leone XIV, attraverso una figura di “santo moderno” come il giovanissimo Carlo Acutis, riesce nuovamente a smarcarsi dal cattolicesimo più tradizionale di inizio secolo arrivando dritto ai millennial. 

Dopo aver radunato 1 milione di ragazzi a Tor Vergata poco di più di un mese fa, il Pontefice torna a coinvolgere le nuove generazioni.

