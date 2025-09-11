Rai 1, Israele-Italia zittisce i ribelli "pro-Pal"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Israele -Italia)

Una partita senza precedenti che numerose organizzazioni pro Pal avevano incitato a boicottare in realtà ha avuto uno degli ascolti più alti degli ultimi anni, superando i match valevoli per l’accesso a Euro2024 con Inghilterra e Ucraina.

Lunedì sera su Rai 17.852.000 spettatori medi col 39.8% di share, secondo tempo mediamente visto da 8,2 milioni di persone col 43.3% e picchi di 8,4 milioni di teste col 47% nel concitato finale in cui Israele ha pareggiato 4 a 4 a pochi minuti dal 90° e col definitivo 5 a 4 di Tonali al 91°. Grande exploit dai nuovi device tecnologici con 285mila utenti connessi. OmnicomMediaGroup certifica un’audience soprattutto maschile (48.6% di share) e boom tra i teenager 15/19 anni al 60%, 20/24 anni al 53.2% e bambini 4/14 anni al 46%.