Reazione a Catena, "ma si tengono per mano?": i campioni coperti di ridicolo

Come ogni sera eccoci a Reazione a Catena, il game-show campione di ascolti condotto da Pino Insegno su Rai 1. E ormai, almeno nella puntata del 19 settembre, ci si diverte con... i centesimi. Già, la puntata ha regalato al pubblico un finale tanto emozionante quanto... economicamente modesto.

I protagonisti? I campioni in carica Pane e Miele, ovvero il terzetto composto da Filippo, Nora e Simone, papà e figli da Rieti. Il nome non è casuale: pare che il capofamiglia ami concedersi un panino ricotta e miele a fine serata. Una tradizione semplice, genuina e, a giudicare dal bottino vinto, anche piuttosto in linea col budget del gioco.

Infatti, dopo aver affrontato L’Ultima Catena e aver speso qualcosina per comprare l’ultimo elemento, il trio è riuscito a indovinare la parola misteriosa. Premio? Ben 143 euro. Avete letto bene: 143 euro da dividere in tre. In pratica, giusto una pizza e una birra a testa, mancia esclusa (al netto delle tasse da sottrarre ai gettoni d'oro con cui viene conferito il premio). In ogni caso, il totale incassato dai Pane e Miele, in virtù dell'ultima vittoria, sale comunque a un più che rispettabile 23.143 euro.