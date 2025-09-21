Domenica In, Mara Venier porta Al Bano e Caivano: cosa sta per succedere

Oggi dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, prende il via la nuova edizione di Domenica In, condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

La prima puntata si preannuncia ricca di emozioni e grandi protagonisti, in occasione del 50° anniversario del programma. A tu per tu con Mara Venier, Loretta Goggi si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue “Ragazze” che hanno segnato un’epoca televisiva.

Al Bano porterà la sua energia in studio, esibendosi con alcuni dei suoi brani più amati e interpretando dal vivo Vai Italia, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025, accompagnato dal coro di bambini dell’Antoniano e dal coro di Caivano. E ancora musica, con Alfa che proporrà al pubblico la sua hit estiva A me mi piace. Lo spazio attualità, curato da Tommaso Cerno, sarà dedicato al ricordo dell’indimenticabile Pippo Baudo, con la partecipazione di Mara Venier, Massimo Giletti, Pier Francesco Pingitore e dell’Avvocato Giorgio Assumma. Un altro momento toccante sarà il tributo al grande stilista Giorgio Armani, omaggiato da Mara ed Enzo Miccio. Non mancherà l’ironia, con Teo Mammucari che propone il gioco “Il Tabellone”.