Con "Balene" trionfa l'amicizia

CHI SALE (“Balene-Amiche per sempre”)

Rai 1 si aggiudica la prima serata di domenica grazie alla nuova fiction Balene-Amiche per sempre che con una media di 2.812.000 spettatori e il 19.5% di share tiene a distanza di quasi 3 punti la soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5.

Milla (Carla Signoris) ed Evelina (Veronica Pivetti) sono due ex amiche che ritrovano la loro amicizia al funerale di Adriana, loro carissima amica dei tempi dell’università. Le due uniranno le loro forze, mettendo da parte i rancori del passato, per cercare la verità sulla morte di Adriana, che aveva dedicato la sua vita a salvare le balene, convinte che non si sia trattato di un semplice incidente subacqueo. Nel frattempo affronteranno cambiamenti nelle loro vite da sessantenni. Un racconto che ha coinvolto un target maturo con over 65 al 25% di share, donne al 22%, bene i laureati al 20%, punte oltre il 26% nelle Marche, regione in cui è ambientata la serie, Basilicata, Umbria e Molise. Non male i giovani con i 15/24 anni al 17% di share. Buono l’apporto dai nuovi device con 31mila utenti.