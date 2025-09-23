Rai 1 trionfa con l'omaggio a Pino Daniele

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Pino è... Il viaggio del musicante / Rai 1)

In tempi in cui si misura il gradimento di una canzone nello spazio di 15 secondi massimo e la durata di una hit non supera le sei settimane, la grande musica italiana continua però ad affascinare. Ottimo risultato sabato in prima serata su Rai 1 per lo speciale Pino è... Il viaggio del musicante dedicato al grande Pino Daniele.

Uno dei motivi di questa forza creativa è sicuramente la capacità inclusiva dei generi affrontati durante la sua carriera dall’interprete partenopeo. Il primo canale Rai si è aggiudicato il prime time con 2.312.000 spettatori e il 18.53% di share e picchi del 19% con un discreto apporto dai device tecnologici di circa 15mila utenti connessi.