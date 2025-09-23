La Volta Buona, Stefania Orlando: "Perché sono tornata single"

“Che bella sorpresa che mi hai fatto oggi Caterina…Com’è andata questa estate? E’ andata talmente bene che io sono tornata single”: Stefania Orlando lo ha detto nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. La showgirl, in particolare, ha scoperto che lei e l'ex compagno, Marco Zechini, non erano del tutto compatibili: "Come ti dicevo Caterina, il nostro era un ritorno. Per non avere rimpianti a volte bisogna tentare e darci una possibilità di vedere se una storia è realmente finita…E ci siamo resi conto che non c’era più niente da fare”.

In ogni caso, ha detto di essere molto tranquilla al momento, proprio perché non ha alcun rimorso sulla vicenda: “Sono serena". "Però ci avevi creduto in questo ritorno - ha detto la conduttrice -. Tu pensavi davvero che fosse la volta buona”. E la Orlando ha confermato: “Io pensavo assolutamente che fosse la volta buona. Sono tornata con tutti i presupposti, con tutta la speranza, la voglia e l’emozione".