4 di Sera, Furfaro e la sceneggiata sulla Flotilla: "Mi indigno!"

Gaza, Global Sumud Flotilla e polemiche, a ogni latitudine. Anche e soprattutto in tv, ovviamente. A 4 di Sera, il talk show dell’access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute della “crociera” dei pro-Pal europei direzione Medio Oriente, le cui imbarcazioni che per molti giorni sono rimaste bloccate in vari porti del Mediterraneo, quindi prese di mira dai droni.

Parte in quarta Marco Furfaro, deputato del Partito democratico: «Non siamo semplicemente dentro ad una guerra se oggi c’è un’escalation così grande e condivido che ci siano anche altri teatri. Io sono uno che in Parlamento ha sempre votato per la resistenza ucraina. Però qui ci sono dei crimini di guerra conclamati. C’è l’utilizzo della fame come arma di guerra e i cittadini hanno scelto di agire, alcuni come volontari, molti di Music For Peace, non so se li conoscete. Per questo sono un po’ indignato quando si dice che è una pantomima, perché questi sono ragazzi che ogni giorno a Genova si occupano delle persone più fragili, dei senzatetto, di chi non ha niente. Di italiani e di stranieri. E già mandavano pannolini e generi di prima necessità a Gaza. Ad un certo punto non arriva più niente per il blocco e decidono di farlo in prima persona. Certamente è un’azione pericolosa, un’azione anche politica ovviamente, ma fatta perché c’è una comunità internazionale che è stata ferma di fronte ad un criminale di guerra che si chiama Netanyahu».