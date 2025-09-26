Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri spiazza Del Debbio: "Cosa vuol dire Flotilla"

È un Vittorio Feltri a tutto tondo quello che risponde alle domande di Paolo Del Debbio nel suo salotto di Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento serale di Rete 4, in onda ogni giovedì sera. Si parla delle manifestazioni dei sostenitori di Gaza che hanno paralizzato l’Italia lunedì scorso e, di conseguenza, anche della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, che sta cercando di navigare verso le coste della striscia per portare aiuti alla popolazione, stremata dai continui attacchi di Israele.

Feltri, come suo solito, non le manda a dire, innanzitutto alla spedizione navale internazionale: "La Flotilla potrebbe avere un sinonimo, cioè casino. Casino inutile, totalmente inutile. Non si può andare a fare i bulli nei mari che non sono di casa nostra, e poi che mari. Protestare in che senso? Con quali risultati, con quali obiettivi?".

Quindi, il fondatore di Libero passa a commentare i fatti interni, in particolare le manifestazioni delle piazze italiane degli ultimi giorni. E non è meno tenero: "Andare in piazza per combinare dei disastri, per bloccare la città significa solo puntare al caos e noi del caos non abbiamo bisogno. E poi oltretutto si producono dei danni, anche materiali, il che è un'idiozia totale. Io sono esattamente contrario a tutte queste manifestazioni idiote che si svolgono nelle piazze, nelle stazioni, con violenze anche che non sono comprensibili né giustificabili".

"Quando ho assistito alle ultime manifestazioni per motivi che non si capisce nemmeno quali siano mi sono arrabbiato - conclude il direttore -, perché tutta la città è rimasta bloccata per mezza giornata per assistere a questi idioti che menano, che spaccano e che sfasciano". Su X in molti la pensano come Feltri, c’è chi scrive e sintetizza per tutti: "È strano, però, io sono un po' più giovane di Feltri e mi inc***zo come lui, non fanno altro che dire di questo governo, ma quando c'erano loro hanno fatto solo danni".