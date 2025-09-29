Reazione a catena, "incapaci totali": volano insulti a fine puntata

Valanga di critiche agli autori di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I Cima di Rapa si confermano campioni, battendo le sfidanti Terzo atto (Chiara, Valeria e Paola, tre amiche e mamme da Piacenza) ma l'attenzione dei telespettatori è tutta per l'Ultima catena, la prova finale che assegna il montepremi, assai contestato dagli appassionati.

I campioni ci arrivano con 109mila euro in ballo. Bella cifra, che come da mesta tradizione viene falcidiata errore dopo errore fino a ridursi ad appena 1.704 euro in gettoni d'oro. E qui scatta il primo moto d'indignazione a casa. Motivo? La grafica Rai che non inserisce il simbolo degli euro, dandolo per scontato: "Io esco pazzo! I grafici analfabeti in RAI non sono in grado di inserire il simbolo dell’€ EURO? Incapaci totali". Vedi alla voce: prenderla bene.

In generale, però, tutti definiscono le ultime catene troppo difficili. E dire che i Cime di Rapa possono gioire, azzeccando la parola giusta "trattare" e portandosi così a casa il gruzzoletto. "Se non è trattare mi associo per una spedizione punitiva contro gli autori", scrive su X un telespettatore nel momento clou della puntata. "Dai è TRATTARE. Avete vinto una cena al ristorante", "Nella Ruota della fortuna un minimo di 10mila li pagano tutte le sere. Qui con tanti soldi ricavati dal canone…. Meglio lasciamo stare", "Per protesta dovremmo non guardare più questa trasmissione", "Con montepremi di 46 euro possono fare 20 mila puntate", "L'affare lo ha fatto la Rai che pure stasera ha risparmiato un po' di tornei", "Quando ci sono più parole che vanno bene non è molto equo!", "Queste catene le fanno con la deficienza artificiale o con quella umana?", "Quando non vogliono cacciare un euro fanno 'ste catene dem***a", "Posso dirlo? Una catena del menga....", "Ma che cavolo di catena", "Quando non vogliono fare vincere i concorrenti. Inferno e infernale erano buone tutte e due, anzi per me ‘infernale’ ci stava meglio".