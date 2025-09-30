4 di Sera, Romeo spegne Cento con due parole: "Iniziamo così"

Scontro tra Paolo Cento e Massimiliano Romeo a 4 di Sera. Il tema centrale è quello della Flotilla. E così Romeo prova a spiegare quali sono le ragioni per cui la spedizione gretina farebbe bene a fermarsi: "È dai responsabili pensare di andare avanti, pensare di forzare il blocco navale che comunque ci sarà, che le acque siano palestinesi, israeliane, gli israeliani li fermeranno, con rischio di creare un incidente che può alimentare e radicalizzare uno scontro in un momento in cui...".
Poi Romeo si rivolge a Cento:"Mi scusi, non l'ho interrotta, mi scusi...". E lui replica: "No, no, non iniziamo così, eh". Romeo ribatte: "Non iniziamo così perché lei è in studio, io sono collegato e faccio più fatica. Quando è il suo turno dirà le sue cose.Quando è il suo turno dirà le sue cose. Mi faccia finire. Ecco, mi faccia finire perché dopo fa perdere il filo del discorso".
A questo punto, finalmente, Romeo può finire il suo ragionamento: "Dicevo che è dai irresponsabili perché creare un incidente in un momento... e creare uno scontro radicalizzando in un momento in cui sul tavolo c'è un piano di pace è davvero un atto di grandissima responsabilità. Il successo politico dell'iniziativa c'è stato? Sì, bene, a un certo punto ci si ferma".
Massimiliano Romeo: "È da irresponsabili pensare di forzare il blocco navale"
— 4 di sera (@4disera) September 30, 2025