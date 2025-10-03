PiazzaPulita, Crosetto zittisce Montanari: "Finge di non capire

Il ministro ha chiamato la trasmissione per chiarire la sua telefonata al ministro israeliano Katz dopo l’abbordaggio della Flotilla e l’arresto degli attivisti italiani. Crosetto dice: "Devo, come Ministro della Difesa, gestire gestioni drammatiche con un obiettivo chiaro e semplice: far sì che tutti i cittadini italiani possano essere più sicuri possibile. Possano raggiungere il loro obiettivo e fare quello che devono ed essere messi in sicurezza. [...] Il ringraziamento che io ho espresso al Ministro israeliano Katz non l’ho espresso dando un giudizio su ciò che sta accadendo a Gaza, perché quello l’ho dato, e anche molto duro, nei mesi precedenti. L’ho detto perché questo tipo di intervento avrebbe potuto essere fatto in molti modi, per giorni ho cercato di scongiurare modi diversi da questo".

Si continua a parlare di Flotilla nei salotti tv e l’ultimo duro scontro tra contendenti è quello tenutosi a Piazzapulita, il programma di approfondimento e attualità del giovedì sera di La7, condotto da Corrado Formigli . I duellanti sono il ministro della Difesa, Guido Crosetto , intervenuto telefonicamente, e Tomaso Montanari , rettore dell’Università per Stranieri di Siena.

Poi, però, lo scontro si accende e Crosetto attacca Montanari: "Lei non faccia finta di non capire, le mie parole e le idee su ciò che è stato fatto in Israele sono state chiarissime. Qualsiasi cosa faccia il governo lei lo criticherebbe, anche in questa situazione ciò che sta facendo il governo per fermare questa guerra e gli aiuti che ha portato in questi anni sono secondi a nessuno in Europa".



Botta e risposta Montanari-Crosetto: guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Montanari, però, non ci sta e usa toni duri nei confronti non solo del ministro della Difesa, ma anche di quello degli Esteri, Antonio Tajani: "Propaganda, propaganda di un complice del genocidio. Crosetto pochi minuti fa ha ringraziato il governo israeliano di aver usato verso gli italiani la minor forza possibile. Io non ho mai visto un governo ringraziarne un altro che ha compiuto un atto illegale, compiuto un sequestro di persona in acque internazionali. Invece di denunciare l'Alleanza, richiamare l'ambasciatore, protestare duramente che fa? Dice grazie che avete violato la legge, avete commesso un illecito internazionale, avete sequestrato dei nostri connazionali, grazie che non li avete ammazzati. La difesa della patria è la difesa dei valori della patria, quelli della Costituzione. Il diritto internazionale, che secondo il ministro Tajani vale fino a un certo punto, una delle dichiarazioni più imbarazzanti proprio per la difesa della patria, del tono morale e culturale di questo paese. Vorrei capire da domani come si può chiedere il rispetto del diritto se vale fino a un certo punto che è quello in cui poi entra in gioco la forza".