La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato: cosa si gioca contro Affari Tuoi

La sfida in access prime time si fa sempre più accesa. Si parla del duello rusticano tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, molto ondivago: per esempio domenica 5 ottobre i due format hanno registrato uno share sostanzialmente equivalente. E la sfida continua, con il pubblico che saltella tra i pacchi di Stefano De Martino e le lettere del tabellone di Gerry Scotti. E dato che la sfida è appena iniziata, ecco che La Ruota della Fortuna prova a giocarsi uno dei primi jolly, rinnovando subito parte del game-show.

Nella puntata del 6 ottobre, infatti, ha debuttato un nuovo segmento di gioco: ecco “Il Giramondo” che è andato a sostituire l’apertura classica de “La Ruota del Tempo”. Il meccanismo mette alla prova la curiosità linguistica dei concorrenti: sul tabellone appare una parola insolita, proveniente da un Paese diverso ogni sera, e i partecipanti devono indovinarne il significato. Chi riesce a decifrarla conquisterà la prima manche della puntata.