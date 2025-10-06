Libero logo
di Andrea Carrabinolunedì 6 ottobre 2025
La Ruota della Fortuna, clamoroso: "Il super-ospite, in gran segreto da Gerry Scotti"

Tour italiano per Dan Brown. Dopo l'ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, l'autore del best seller Il Codice Da Vinci sarà presente anche alla Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Anche in questo caso lo scrittore presenterà il suo nuovo libro L'Ultimo Segreto, che è già disponibile in tutte le librerie. “In gran segreto… Prima delle presentazioni ufficiali del nuovo libro, Dan Brown è arrivato a Milano per partecipare come ospite d’eccezione a La Ruota Della Fortuna, il programma di Gerry Scotti…”, ha svelato Vanity Fair.

Come detto, Dan Brown aveva già parlato della sua ultima opera da Fazio sul Nove: "Non c'è segreto. Insomma, questo è l'argomento per me. Non c'è argomento migliore della coscienza umana ed è la lente attraverso la quale noi vediamo la realtà, abbiamo esperienza di noi stessi. Ho deciso di scrivere questo libro proprio su questo. Però la prova da superare è cercare di capire come prendere una cosa effimera, eterea come la coscienza e farla diventare realistica e farla diventare un thriller dei tempi nostri. Ci sono voluti anni, però il problema reale è capire cos'è la coscienza. Gli scienziati sono discordi".

E ancora: "La verità è diventata più strana dell'immaginazione. È un momento strano della storia, ma bisogna ricordarsi che la storia è un continuo molto lungo, ci sono sempre dei momenti di caos. Dobbiamo passare questi momenti".

