Reazione a catena, le Tre Stagioni perdono? Rivolta: "Non ci azzeccano nulla"

Oggi, venerdì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornate alle campionsse. loro sono le Tre Stagioni, un trio tutto al femminile composto da Raffaella, Chiara ed Egle. A sfidarle ci sono i Lingotti, una squadra formata da Michele, Beatrice e Giulia. Sono una famiglia - papà e le due figlie - e vengono da Torino, da qui il nome della loro squadra.

Ancora una volta, all'Ultima catena ci sono arrivate le Tre Stagioni. Le campionesse si sono presentate nella manche finale con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 14125 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Letto" e "Contenuto". Dopo un minuto di attenta discussione, le campionesse si sono buttate con "Contratto". Ma non era la soluzione esatta. la risposta giusta era: "Compreso".