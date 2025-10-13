Che tempo che fa, Giacomo Poretti gela Fabio Fazio: "Bast***, mi hai umiliato"

A Che tempo che fa, lo show della domenica sera di Fabio Fazio sul Nove, non c'è spazio solo per le invettive politiche di Gianrico Carofiglio contro il governo e la destra ("Ipnotizzano" gli elettori "con l'uso delle parole - spiega lo scrittore -. Cercarno di stonare l'interlocutore dicendo tutto e il contrario di tutto. Offro diverse informazioni, in velocità, e il gioco è fatto") e di Annalisa Cuzzocrea contro la ministra Roccella ("Liliana Segre ha detto la verità: chi non vuole riconoscere quello che èsuccesso ha degli scheletri nell'armadio").
Un momento esilarante e decisamente più leggero è l'intervista di Fazio a Giacomo Poretti, attore e mitico componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Entrato in scena, l'ospite è chiamato a sedersi su uno sgabello altissimo. In studio, proprio per questo, cala il gelo con Fazio in evidente imbarazzo.
"Devo sedermi?", domanda sottovoce Poretti, famoso (come Giovanni) per la sua statura ridotta, per così dire. Fazio, colto un po' di sorpresa, inizia ad armeggiare con la leva per abbassare la seduta. "Non è fatto apposta", si scusa il padrone di casa. "Grazie eh. Come metti tu a proprio agio...", sibila Giacomo. "Non è fatto apposta, ti giuro. E' al minimo", "Fai di tutto per... Sei un bast***, neanche all'asilo mi hanno umiliato così. Caz***o ridete?", sbotta a un certo punto il comico, con un sorriso un po' tirato. "Non ci abbiamo pensato, tu sei un gigante della comicità, per noi, quello vince su tutto capisci Giacomino?", si salva in corner Fazio mentre il pubblico in platea si sganascia.
Finalmente può cominciare l'intervista, con Poretti che presenta il suo libro, il romanzo La fregatura di avere un'anima. "Il protagonista ha appena avuto un figlio, arriva il sacerdote e si complimenta: 'Bene, avete fatto un corpo e adesso dovete fare un'anima'. Può sembrare una delle più clamorose stupidaggini che si possano dire a due genitori ma quella frase resta lì... E quando acconsenti a questa parCola di girare fra i tuoi neuroni, sei un po' fregato... Come quando fai acquisti su Internet e ti dicono che qualcun altro ha comprato anche...".
“Devo sedermi?”— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 13, 2025
- L’inizio dell’intervista di Giacomo Poretti a #CTCF pic.twitter.com/VIlwULgwwI