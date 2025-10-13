Che tempo che fa, Giacomo Poretti gela Fabio Fazio: "Bast***, mi hai umiliato"

A Che tempo che fa, lo show della domenica sera di Fabio Fazio sul Nove, non c'è spazio solo per le invettive politiche di Gianrico Carofiglio contro il governo e la destra ("Ipnotizzano" gli elettori "con l'uso delle parole - spiega lo scrittore -. Cercarno di stonare l'interlocutore dicendo tutto e il contrario di tutto. Offro diverse informazioni, in velocità, e il gioco è fatto") e di Annalisa Cuzzocrea contro la ministra Roccella ("Liliana Segre ha detto la verità: chi non vuole riconoscere quello che èsuccesso ha degli scheletri nell'armadio").

Un momento esilarante e decisamente più leggero è l'intervista di Fazio a Giacomo Poretti, attore e mitico componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Entrato in scena, l'ospite è chiamato a sedersi su uno sgabello altissimo. In studio, proprio per questo, cala il gelo con Fazio in evidente imbarazzo.