PiazzaPulita, "il 7 Ottobre lo comprendo". E Formigli muto: La7-choc

Il 7 ottobre non è colpa di Hamas. A dirlo, lasciando di stucco i presenti in studio, è Maya Issa, l'attivista a capo del Movimento Studenti Palestinesi. La ragazza italo-palestinese è stata ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 16 ottobre. Qui ha subito esordito: "Il 7 ottobre non è responsabilità di Hamas, ma della comunità internazionale che non ha fatto nulla per impedire il 7 ottobre".

A detta di Issa, "se ai palestinesi venivano dati gli stessi diritti dei palestinesi, il 7 ottobre non ci sarebbe mai stato". E ancora: "La condizione dei palestinesi che vivono a Gaza è catastrofica fin da prima del 7 ottobre perché Gaza è la più grande prigione a cielo aperto. Quando si dice che Gaza è amministrata da Hamas, è una grande menzogna. Israele ha sotto il controllo - via cielo, via terra, via mare - tutto su Gaza". Per Issa, dunque, "non entra nulla su Gaza, non vengono neanche rilasciati i permessi ai bambini per andarsi a curare".