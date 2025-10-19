Ballando con le Stelle, come viene pizzicato Rosa Chemical: sconvolgente

Libero logo
domenica 19 ottobre 2025
Rosa Chemical pazzo per i piedi della sua insegnante di ballo. Non a caso l'account X Grande Flagello, noto per collezionare le clip più memabili della tv, ha condiviso un momento in sala prove in cui il cantante torinese annusa i piedi della sua tutor di Ballando con le Stelle, Erica Martinelli. "Quelle zone che stanno chiuse hanno un loro odore, io esco pazzo per quello", ha detto il cantante.

La clip successiva mostra Rosa che in sala prove, appena finita una sequenza, chiede prontamente a Erica: "Fa sentire, prima che lo metti a terra". Ma chi è Erica, insegnante della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci? Nata a Roma nel 1996, Erica si trasferisce poi negli Stati Uniti, dove segue un percorso di perfezionamento. 

L'ingresso sulla pista di Ballando risale solo al 2024, in cui Erica entra come maestra affiancando l'attore turco Furkan Palali - noto per il ruolo di Fikret in "Terra Amara". In quel periodo fu la stessa Erika a condividere la bella notizia sui social pubblicando un post in cui ringraziava la padrona di casa per l'opportunità. 

tag
rosa chemical
erica martinelli
ballando con le stelle

