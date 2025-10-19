Libero logo
Ballando con le stelle, duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso

di
domenica 19 ottobre 2025
1' di lettura

Durante la puntata di Ballando con le Stelle del 18 ottobre, è esplosa una scintilla tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Dopo l’esibizione della conduttrice, la Lucarelli ha aperto il confronto con un commento pungente: "C’erano aspettative enormi su di te. Di una Barbara D’Urso donna di televisione che fa show". D’Urso ha replicato con decisione: "Io posso fare intrattenimento se è il mio show, questo non è il mio show e io faccio la concorrente", guadagnandosi gli applausi del pubblico. La Lucarelli, però, ha insistito: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine".

Ha poi suggerito alla D’Urso di aprirsi di più sulla sua vita privata, alimentando la tensione. Il momento più caldo è arrivato quando la Lucarelli ha toccato un nervo scoperto: "Barbara eri ferma da un anno e mezzo". D’Urso ha corretto: "In realtà erano due anni, e poi io ero ferma ingiustamente. So che in questo ambiente si può stare fermi a lungo ma dipende dalle motivazioni". Lucarelli ha ribattuto: "Non sei la piccola fiammiferaia", ma la D’Urso ha chiuso con emozione: "Selvaggia tu non puoi sapere cosa è successo due anni fa, professionalmente ed emotivamente. Non so se si dirà mai".

tag
ballando con le stelle

