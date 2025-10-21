Garlasco, l'intercettazione: "Trovate chiamate all'1 di notte da Sempio a casa Poggi"

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Dettagli che vanno a incrementare il secondo filone di indagini che vede Andrea Sempio indagato. A Quarta Repubblica, ad esempio, viene mandata in onda l'intercettazione ambientale dei genitori del giovane. I tre, Giuseppe Sempio, Daniela Ferrari e Andrea Sempio, si trovano in auto il 9 febbraio del 2017 poco dopo le 20. Probabilmente tornavano a casa dopo l'incontro con gli avvocati, fissato per discutere dell'interrogatorio del giorno dopo. La madre chiede al marito se c'è da preoccuparsi e lui risponde: "Loro hanno trovato delle telefonate dell'Andrea la sera tardi".

"Come telefonate?", chiede subito spiegazioni Daniela e a qual punto interviene Andrea: "No, praticamente 'sti investigatori qua sono andati a ripescare dei vecchi tabulati dove io nove mesi prima chiamavo verso l'1 di notte. Eh niente". Poi, come già riportato nelle carte della Procura di Brescia, Sempio avrebbe giustificato così ai genitori quello che era accaduto: probabilmente aveva prestato il telefono a Marco Poggi, fratello di Chiara, per chiamare a casa. "Probabilmente - dice - gli avrò prestato io il cellulare".