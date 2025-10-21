Libero logo
Garlasco

Garlasco, l'intercettazione: "Trovate chiamate all'1 di notte da Sempio a casa Poggi"

martedì 21 ottobre 2025
1' di lettura

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Dettagli che vanno a incrementare il secondo filone di indagini che vede Andrea Sempio indagato. A Quarta Repubblica, ad esempio, viene mandata in onda l'intercettazione ambientale dei genitori del giovane. I tre, Giuseppe Sempio, Daniela Ferrari e Andrea Sempio, si trovano in auto il 9 febbraio del 2017 poco dopo le 20. Probabilmente tornavano a casa dopo l'incontro con gli avvocati, fissato per discutere dell'interrogatorio del giorno dopo. La madre chiede al marito se c'è da preoccuparsi e lui risponde: "Loro hanno trovato delle telefonate dell'Andrea la sera tardi".

"Come telefonate?", chiede subito spiegazioni Daniela e a qual punto interviene Andrea: "No, praticamente 'sti investigatori qua sono andati a ripescare dei vecchi tabulati dove io nove mesi prima chiamavo verso l'1 di notte. Eh niente". Poi, come già riportato nelle carte della Procura di Brescia, Sempio avrebbe giustificato così ai genitori quello che era accaduto: probabilmente aveva prestato il telefono a Marco Poggi, fratello di Chiara, per chiamare a casa. "Probabilmente - dice - gli avrò prestato io il cellulare". 

Sempre quella sera in auto la madre si rivolge al figlio: "Sei preoccupato?". E lui: "No preoccupato no. Di sicuro non sono tranquillissimo, però preoccupato no". Infine il padre Giuseppe consiglia il figlio: "Eh domani..quello che ti ricordi dici, sono passati 10 anni". Il giorno successivo infatti Andrea Sempio era stato sentito dalla Procura.

Qui l'intercettazione ambientale della conversazione tra Sempio e i genitori

