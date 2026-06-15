Garlasco, Sempio senza stipendio? Cosa c'è dietro davvero

Alberto Stasi è fuori dal carcere. E Andrea Sempio è senza stipendio da due mesi. Con la nuova indagine della Procura di Pavia, si è ribaltata completamente la situazione per i protagonisti del caso del delitto di Garlasco. L'amico di Marco Poggi lavorava come commesso in un negozio di telefonia in un centro commerciale di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Poi si è preso lunghi periodi di aspettativa, ferie e vari spostamenti di sede tra Voghera, Pavia, Vigevano e Garlasco. Il motvio? Troppo clamore mediatico.

Al momento non si sa se il mancato stipendio sia dovuto ad accordi con l'azienda di aspettativa non retribuita. "Non prende lo stipendio e per questo ho rifiutato un pagamento che Andrea Sempio voleva fare - ha spiegato l'avvocato di Sempio -. Lui è sempre molto attento a questo aspetto, ma le spese legali e per i consulenti in questo momento possono aspettare. A noi avvocati paga solo i rimborsi".