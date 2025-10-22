Affari tuoi, Maria Grazia "da squalificare"

"Allora ce l'hai tenuto nascosto, siamo costretti a squalificare!". Herbert Ballerina, il comico "pacchista per caso" ad Affari tuoi e ormai presenza fissa nello studio del quiz show dell'access prime time di Rai1 condotto da Stefano De Martino esplode e gela la concorrente Maria Grazia, dalla Calabria.

Siamo quasi in dirittura d'arrivo e per motivare la sua vicinanza emotiva con l'Emilia Romagna la bella funzionaria comunale di Corigliano Rossano rivela: "Io mi sono laureata all'Ateneo di Bologna". Una frase che provoca, per l'appunto, la reazione scomposta dell'ex spalla di Maccio Capatonda.

Si ride e si scherza in studio, ma al di là delle proteste di molti telespettatori per quella che è diventata ormai una tradizione, cioè lo slittamento a oltranza della prima serata ("Ho deciso, non lo guardo più finché non finisce entro le 21.30!", "Anche stasera ci perdiamo in convenevoli fino alle 22??!") la partita di Maria Grazia lascia un po' l'amaro in bocca.

La concorrente va infatti a casa con 3.050 euro: tremila sono il frutto del bonus-Gennarino mentre i 50 sono quelli contenuti nel pacco che ha scelto di tenere in mano. E c'è, ovviamente, chi ironizza perfido: "50 euro per il taxi più 3000 euro per delle spese ordinarie", "Peccato solo 3.000 euro", "No vabbè cambiando pacco ha preso il blu. Peggio mi sento ahahahaha". Qualcuno, però, riconosce: "3050 euro... Meglio di un calcio nei denti oh".