Fuori dal Coro, inviato aggredito: "Pezzo di m***, ti ammazzo"

Il faccia a faccia, come dire, risulta piuttosto turbolento. L’inviato di Mediaset lo tampina fin sotto casa: «Non rispondi più Alex, perché fai il consulente finanziario? Finisce così? Ci sono persone che hanno perso dei soldi, tu non sei un promotore finanziario...». Soldati si chiude dentro, non risponde, poi esce con fare deciso ed estrarre dalla tasca la bomboletta di spray urticante: «O ti levi o ti levi», dice a mezza bocca spruzzandolo sul giornalista e sul cameraman. «Pezzo di m** levati dal c* figlio di p** ti ammazzo», impreca il promoter. Leone protesta sconvolto: «Ma come ti ammazzo, ma sei normale? Fermo, noi ti stiamo facendo solo delle domande». Poi si siede sul marciapiede, in lacrime non più in grado di tenere gli occhi aperti.

Ma chi è questo Soldati? Sedicente esperto «di alta finanza», con un passato «alla corte della Gintoneria di Milano tra lusso ed eccessi». «Mi ha promesso un investimento garantito molto allettante per guadagnare con il suo metodo che riteneva infallibile - rivela un testimone anonimo -. Diceva “addirittura potresti anche non lavorare più e campare di rendita praticamente”». E ancora, convinceva i clienti con questa promessa: «Io mi assumo la responsabilità che tu mi dai una cifra x, dove la metto nel conto x, ok? E in questo conto praticamente farò del trading. Se io non ti ridò indietro i soldi tu pigli mi denunci e così è truffa, cioè non posso capito? Cioè se tu mi denunci che io non ti ridò indietro i soldi è una truffa questa". E diverse persone si sono fidate di lui: «Ho fatto un bonifico di 5mila euro ed è successo che dopo due giorni i miei soldi non esistevano più», spiega una di loro. Dallo studio, è Giordano a denunciare tanto la truffa quanto l’aggressione: «In un video Soldati ha detto che non sapeva che eravamo giornalisti perché pensava che fossimo influencer. Cosa vuol dire? Che se fosse un influencer tu lo aggredisci? Ma che ragionamento è!».