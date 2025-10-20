Fuori dal Coro, Alex Soldati spruzza spray urticante contro l'inviato di Rete 4

Incalzato sotto casa, Leone fa domande a Soldati, ma riceve solo mutismo e violenza : “Non rispondi più Alex, perché fai il consulente finanziario? Finisce così? Ci sono persone che hanno perso dei soldi, tu non sei un promotore finanziario…".

Alex Soldati è un sedicente promotore finanziario che promette guadagni automatici e invece questi guadagni sembrano solo “virtuali”. Gli ha dedicato un servizio Fuori dal Coro , il programma d’approfondimento di Rete 4 di Mario Giordano e, per tutta risposta, il signor Soldati ha aggredito con lo spray urticante l’inviato del programma, Francesco Leone .

A quel punto Soldati esce di casa e spruzza spray urticante sia sul giornalista sia sull’operatore e scappa imprecando e minacciando: "Pezzo di m*** levati dal c*** figlio di p*** ti ammazzo". Leone prova invano a fermarlo: "Ma come ti ammazzo, ma sei normale? Fermo, noi ti stiamo facendo solo delle domande. L'uomo che ci ha aggredito con gas urticante, perché abbiamo cercato di fargli delle domande, si chiama Alex Soldati e sui social si definisce esperto di alta finanza. Un personaggio controverso quello di Soldati, un passato alla corte della Gintoneria di Milano tra lusso ed eccessi".

Racconta un testimone anonimo: "Lui si è presentato a me come un esperto di finanza, mi ha promesso un investimento garantito molto allettante per guadagnare con il suo metodo che riteneva infallibile. Diceva ‘addirittura potresti anche non lavorare più e campare di rendita praticamente’”. Soldati, per compiere l’inganno, diceva: “Io mi assumo la responsabilità che tu mi dai una cifra x, dove la metto nel conto x, ok? E in questo conto praticamente farò del trading. Se io non ti ridò indietro i soldi tu pigli mi denunci e così è truffa, cioè non posso capito? Cioè se tu mi denunci che io non ti ridò indietro i soldi è una truffa questa".