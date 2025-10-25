Ciao Maschio, Tiberio Timperi si confessa: "Cosa mi è mancato"

"Volevo fare esattamente quello che poi ho fatto. Ma non ho avuto la mia famiglia sempre dalla mia parte": Tiberio Timperi si è confessato a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, su Rai 1. Poi, parlando del suo lavoro, ha raccontato: "L’illuminazione l’ho avuta a 14 anni, in un sottoscala di un bar a Cesenatico, dove c’era una piccola radio. I miei erano operai: oggi li definiremmo poveri, ma all’epoca c’era una dignità diversa".

"Quindi le carezze ti sono mancate?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui, con onestà, ha ammesso: "Sì, da parte di mia madre sono mancate. Ma mio padre, per molti versi, ha cercato di sopperire. L’analisi mi ha aiutato a capirlo, la faccio ancora oggi: credo sia importante, perché c’è un sentire sbagliato su queste cose". Poi quando la De Girolamo gli ha chiesto se quelle carezze siano arrivate in un secondo momento, lui ha risposto: Ho imparato a farne a meno".