Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

Ciao Maschio, Rosolino: "Chi ci ha provato con mia moglie", bomba su Ballando

di
Libero logo
venerdì 26 settembre 2025
Ciao Maschio, Rosolino: "Chi ci ha provato con mia moglie", bomba su Ballando

(RaiPlay, Ciao Maschio)

1' di lettura

"Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. Lo sono stato poche volte e non mi è divertito esserlo". Così Massimiliano Rosolino si confessa a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda domani sabato 27 Settembre dalle 17.10 su Rai1 

Il racconto nasce da un filmato che lo porta a rivivere momenti della maestra Natalia Titova (sua moglie, ndr) a Ballando con le Stelle. Ma c’è spazio anche per l’ammissione: "Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia e che vediamo in questo video,  hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio.  Quando questo è successo un po’ di gelosia l’ho provata. Ammetto". 

Un sentimento che però Rosolino sa gestire con maturità: "Con Natalia ho sempre avuto fiducia. Per me è più facile avere fiducia che non averne. Non dare nulla per scontato, ma la fiducia ti toglie il 50% dello stress e dell’insuccesso nella vita. Quando qualcuno superava il limite, Natalia stessa me lo faceva capire. Solo una volta ho dovuto dire: “Basta, è giusto fare un po’ di schiuma, ma adesso basta", conclude Rosolino.

Ciao Maschio, bomba di Morgan su Jovanotti: "La sua musica..."

Cambia collocazione, Nunzia De Girolamo, ma regala subito la prima bombetta. Il suo Ciao Maschio, talk che affronta la g...

Pacchi e dintorni Affari Tuoi, maledizione-Molise: come si consuma il dramma di Alice

Ballando Ballando con le stelle, Carlucci avverte D'Urso e Lucarelli: "Possono farlo ma..."

Tele...raccomando Rai 1 trionfa con l'omaggio a Pino Daniele

tag
massimiliano rosolino
ciao maschio
rai 1
nunzia de girolamo
ballando con le stelle
natalia titova

Pacchi e dintorni Affari Tuoi, maledizione-Molise: come si consuma il dramma di Alice

Ballando Ballando con le stelle, Carlucci avverte D'Urso e Lucarelli: "Possono farlo ma..."

Tele...raccomando Rai 1 trionfa con l'omaggio a Pino Daniele

ti potrebbero interessare

1142x511

Affari Tuoi, maledizione-Molise: come si consuma il dramma di Alice

Redazione
1200x675

Ballando con le stelle, Carlucci avverte D'Urso e Lucarelli: "Possono farlo ma..."

Maria Pia Petraroli
1200x675

Rai 1 trionfa con l'omaggio a Pino Daniele

Klaus Davi
758x373

Domenica In, "Mara Venier mi ha tagliato fuori": esplode l'ultimo caso

Redazione