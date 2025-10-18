Ciao Maschio, Bobby Solo: "Droghe e alcol... Sono un sopravvissuto"

"Con il mio amico Ricky Shane, negli anni Sessanta, abbiamo provato di tutto: anfetamine, hashish, marijuana. Poi negli anni Settanta è arrivato anche l’alcol. Facevo i cocktail nella mia villa all’Eur: davo un Manhattan agli altri e io mi bevevo lo shaker! Ho fumato per trentacinque anni, sigarette di ogni tipo, anche quelle senza filtro": Bobby Solo, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1, ha raccontato senza filtri gli eccessi del suo passato.

Nella puntata in onda oggi, sabato 18 ottobre, il cantante ha rivelato anche quali erano i sogni dei suoi genitori: "Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: 'Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno soffrire'. Lei non voleva che mi sposassi mai, che arrivassi pure a settant’anni senza niente. Mi voleva bene, e forse aveva ragione. Con quello che ho combinato nella vita, è già un miracolo che io sia ancora qui".