Ciao Maschio, Bobby Solo: "Droghe e alcol... Sono un sopravvissuto"

di
sabato 18 ottobre 2025
Ciao Maschio, Bobby Solo: "Droghe e alcol... Sono un sopravvissuto"

2' di lettura

"Con il mio amico Ricky Shane, negli anni Sessanta, abbiamo provato di tutto: anfetamine, hashish, marijuana. Poi negli anni Settanta è arrivato anche l’alcol. Facevo i cocktail nella mia villa all’Eur: davo un Manhattan agli altri e io mi bevevo lo shaker! Ho fumato per trentacinque anni, sigarette di ogni tipo, anche quelle senza filtro": Bobby Solo, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1, ha raccontato senza filtri gli eccessi del suo passato. 

Nella puntata in onda oggi, sabato 18 ottobre, il cantante ha rivelato anche quali erano i sogni dei suoi genitori: "Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: 'Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno soffrire'. Lei non voleva che mi sposassi mai, che arrivassi pure a settant’anni senza niente. Mi voleva bene, e forse aveva ragione. Con quello che ho combinato nella vita, è già un miracolo che io sia ancora qui".

E ironicamente ha aggiunto: "Il Signore mi vuole bene, non c’è altra spiegazione. Sono sopravvissuto a tutto, e continuo a cantare. È la musica che mi tiene vivo". Quando la conduttrice gli ha chiesto se abbia mai vissuto momenti in grado di farlo piangere, Bobby Solo ha confessato: "Quando ho perso papà e mamma ero distrutto, ma non riuscivo a piangere. Poi, un giorno, ascoltando James Burton — il chitarrista di Elvis Presley — mentre suonava Mystery Train, mi sono messo a piangere come un bambino. La musica è l’unica cosa che riesce ancora a farmi commuovere". Infine, un dettaglio inedito: "Sono nato privo del nervo uditivo in un orecchio, eppure ho fatto sessantun anni di musica e duecento milioni di concerti. È il segno che la passione può vincere su tutto".

tag
bobby solo
nunzia de girolamo
ciao maschio

