Chi l'ha visto, la foto di Denise Pipotone: Italia col fiato sospeso

Piera Maggio tra gli ospiti di Chi l'ha visto. La mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa 21 anni fa, torna nel programma di Rai 1 con il nuovo volto della figlia. Una ricostruzione - quella mostrata a Federica Sciarelli - realizzata da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. "Mia figlia va cercata", insiste facendo vedere l'immagine.
Ma la trasmissione si occupa anche dei più recenti casi di cronaca con vittime giovanissime e fragili. È il caso Andrea Prospero, la cui morte finisce in tribunale e il giudice respinge le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Rimane invece agli arresti domiciliari il giovane romano che aveva conosciuto in chat Andrea e che lo aveva invitato a prendere le pasticche, dicendogli che non avrebbe sofferto.
Infine, il caso di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la sua bambina. "Qui ci scappa il morto" dice il suo ex compagno Tamer in un video che manda in rete. E Nessy ha ancora più paura e chiede alle istituzioni di aiutarla a ritornare in Italia con la figlia. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.