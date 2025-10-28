Chi l'ha visto, la foto di Denise Pipotone: Italia col fiato sospeso

Piera Maggio tra gli ospiti di Chi l'ha visto. La mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa 21 anni fa, torna nel programma di Rai 1 con il nuovo volto della figlia. Una ricostruzione - quella mostrata a Federica Sciarelli - realizzata da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi. "Mia figlia va cercata", insiste facendo vedere l'immagine.

Ma la trasmissione si occupa anche dei più recenti casi di cronaca con vittime giovanissime e fragili. È il caso Andrea Prospero, la cui morte finisce in tribunale e il giudice respinge le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Rimane invece agli arresti domiciliari il giovane romano che aveva conosciuto in chat Andrea e che lo aveva invitato a prendere le pasticche, dicendogli che non avrebbe sofferto.