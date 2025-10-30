Affari Tuoi, Sara crolla in lacrime: cosa succede a fine puntata

Scegliere è difficile, il pacco in dotazione della ragazza è il 7, numero che le ha suggerito il suo bimbo, ma il 2, l’ultimo rimasto, è ricorrente nella sua vita. A quel punto arriva l'ultima proposta del "Dottore". Offerta che complica le cose, può solo decidere di cambiare.

Il messaggio di Elia è stato chiaro: "Con il 7 mamma vinci". Stefano ricorda come i bimbi ci abbiano spesso preso, permettendo di fare vincite importanti, per questo lei sceglie di rifiutare l’offerta e proseguire con il suo numero. Non è però questo il caso. Sara ha solo 200 euro e sul finire della partita non riesce proprio a trattenere le lacrime. Insomma, una partita sfortunata per l'ex coppia che ha comunque fatto sognare il pubblico da casa.