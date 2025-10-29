Affari Tuoi, girano brutte voci su Sara e Ruben: "Gli ha messo le corna..."

Libero logo
mercoledì 29 ottobre 2025
Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il padrone di casa ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise: si tratta di Fabio, originario della provincia di Campobasso, che nella vita fa il cuoco.

La protagonista della serata, invece, è stata la pacchista del Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e gestisce un negozio di estetista. È mamma di Elia e ha scelto di partecipare al programma insieme a Ruben. I due non sono più una coppia, ma hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia. Insieme hanno affrontato la partita con il pacco numero 5.

Come spesso accade, anche questa puntata ha acceso i commenti sui social. Su X (ex Twitter), molti telespettatori si sono divertiti a commentare la particolare dinamica tra Sara e il suo ex: “Immagina a dare i consigli giusti sui soldi a quella che ti ha messo le corna. Ruben ribellati”, scrive un utente. “L’entusiasmo dell’ex durante tutta la partita”, ironizza un altro. E ancora: “Euben vorrebbe sotterrarsi in questo momento”, “Comunque io non credo sia finita proprio bene tra loro”, “Portarsi un’amica no eh?”, “La concorrente con l’ex: la peggiore scelta possibile, perché manco si parlano a momenti. Cioè, se vincono si stringono la mano?”.

