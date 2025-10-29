Affari Tuoi, girano brutte voci su Sara e Ruben: "Gli ha messo le corna..."

Oggi, mercoledì 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il padrone di casa ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Molise: si tratta di Fabio, originario della provincia di Campobasso, che nella vita fa il cuoco.
La protagonista della serata, invece, è stata la pacchista del Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara, viene dalla provincia di Gorizia e gestisce un negozio di estetista. È mamma di Elia e ha scelto di partecipare al programma insieme a Ruben. I due non sono più una coppia, ma hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia. Insieme hanno affrontato la partita con il pacco numero 5.
Affari Tuoi, beffa dell'ultimo minuto e pioggia di critiche: cosa aveva nel paccoColpo di scena e vittoria da capogiro sfiorata. Accade ad Affari Tuoi durante la puntata in onda martedì 28 ottob...
Come spesso accade, anche questa puntata ha acceso i commenti sui social. Su X (ex Twitter), molti telespettatori si sono divertiti a commentare la particolare dinamica tra Sara e il suo ex: “Immagina a dare i consigli giusti sui soldi a quella che ti ha messo le corna. Ruben ribellati”, scrive un utente. “L’entusiasmo dell’ex durante tutta la partita”, ironizza un altro. E ancora: “Euben vorrebbe sotterrarsi in questo momento”, “Comunque io non credo sia finita proprio bene tra loro”, “Portarsi un’amica no eh?”, “La concorrente con l’ex: la peggiore scelta possibile, perché manco si parlano a momenti. Cioè, se vincono si stringono la mano?”.