Affari Tuoi, smacco senza precedenti: cambia il pacco e... Finisce malissimo

Che smacco ad Affari Tuoi, dove la concorrente si lascia convincere a cambiare il pacco. Risultato? Un disastro. Sì perché la giocatrice del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino nel pacco numero 13 aveva i 100mila euro. Inutile dire che sono stati tanti, tantissimi i commenti arrivati su X. "Aveva i 100mila euro", si legge con tanto di faccina senza parole.

E ancora: "Ma cattivello cosa che hai deciso tu di cambiare?". Insomma, la scelta di Arianna - concorrente per la Toscana accompagnata dalla sorella Ilaria - non piace al pubblico.

Ma ad attirare l'attenzione dei social è anche l'accompagnatrice. Arianna è in studio assieme alla sorella. Ma chi è la ragazza? Ilaria, che svolge l'attività di commessa presso un supermercato a Cascina, ha guidato molte delle scelte cruciali della partita, dimostrandosi la vera spalla emotiva e strategica della concorrente. Arianna, originaria di Calci (in provincia di Pisa), lavora come dipendente del Ministero dei Trasporti, nello specifico in Motorizzazione.

- "Mi piace perchè c'è molta dinamica tra te è il dottore stasera.."

• "VABBÈ 30MILA EURO IA"

