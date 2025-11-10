Come fanno gli animali, i misteri animaleschi sono un fenomeno tv

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ("Come fanno gli animali" - Nove)

“Come fanno gli animali” sul Nove è un vero fenomeno televisivo. In onda nella fascia notturna di sabato tra le 4.45 e le 6, continua a mietere percentuali interessanti, raggiungendo picchi del 5% di share con un totale di circa 150mila spettatori per le tre puntate trasmesse. Gli episodi sono accessibili in streaming su Discovery Plus ma poi vengono ciclicamente riproposti in tv e ottengono ottimi risultati.

Nessuna fake news: la scienza spiega come gli animali possano compiere vere e proprie imprese per noi umani quasi impossibili. Si va dalle lucertole che riescono a camminare sull’acqua ai polipi che diventano invisibili, dai gatti che cadono sempre in piedi ai colibrì che volano anche quando piove fino a un piccolo roditore sotterraneo che possiede il segreto della longevità. Da una parte si trasmette maggior rispetto per i meccanismi della natura che hanno del miracoloso e che gli animali interpretano al meglio, dall’altra si riesce a far capire il livello di eccellenza quasi tecnologica che si nasconde dietro ogni forma di vita.