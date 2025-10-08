Come fanno gli animali, tutti pazzi per il docu-reality

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Come fanno gli animali”)

“Mini Crozza” in versione cetaceo crescono. E fanno ascolti. Tra i programmi più seguiti del canale Nove (quello che manda in onda, appunto, Fratelli di Crozza ma pure Che tempo che fa di Fazio o The Cage di Amadeus) spopola Come fanno gli animali, una sorta di docu-reality che mette in scena il lato “umano” di alcuni animali, in grado di compiere imprese impensabili.

Colpisce il picco di share del 7% tra le 4 e le 6 di lunedì e addirittura dell’8.2% con quasi 100mila spettatori tra le 4 e le 5 di domenica. Un format che non sfigurerebbe nel day time su Rete 4 o su Rai 3. Certo, non mancano i vari Dalla parte degli animali o Geo. Si va dai delfini che imitano suoni e movimenti delle persone agli scoiattoli che seppelliscono fino a 10mila noccioline in un anno e poi le ritrovano tutte, fino alle iene in grado di mangiare qualsiasi cosa o ai gechi che sfidano le leggi della gravità. Pubblicizzare l’intelligenza degli animali per abbattere luoghi comuni è un fattore rilevante visto che pesci come gli squali vittime di una narrazione manipolata dalla cinematografia e non solo.