Garlasco, a "Ore 14" esplode il caso-Bruzzone: perché lascia la trasmissione

Rumors pesanti a cui Bruzzone ha replicato con un lungo post su Instagram: "In merito agli articoli e alle ricostruzioni diffuse da Ore 14 e riprese da alcune testate online, è necessario precisare quanto segue in modo chiaro, definitivo e documentato. Le versioni fornite da Ore 14 circa una presunta trattativa , un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata 'solo al pomeriggio' sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso. Semmai quella è stata una richiesta avanzata da uno dei responsabili del programma... non certo da me, per tentare di salvare il salvabile ".

"Da parte mia non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne. Qualsiasi narrazione diversa da questa è — semplicemente — falsa. A conferma di ciò, basti un dato oggettivo: ieri ero in diretta su Rai 1, a La Vita in Diretta, a parlare del caso Garlasco insieme all'Avv. De Rensis, senza alcun 'problema', senza limiti di collocazione oraria e senza alcuna interferenza. Questo è un fatto. Il resto è propaganda mediatica costruita per coprire responsabilità interne che non mi riguardano. Mi riservo ogni azione nelle sedi competenti affinché venga ristabilita la verità su quanto accaduto e venga tutelata la mia immagine professionale, lesa da ricostruzioni infondate e da una narrazione artificiosa, completamente scollegata dai fatti reali. Invito pertanto tutte le testate a effettuare verifiche accurate prima di riportare versioni che non trovano riscontro in alcun atto, messaggio o comunicazione ufficiale. Anzi, è vero esattamente l'opposto ed esiste comunicazione formale e ufficiale a dimostrarlo. Vorrei dire che questa narrazione distorta mi sorprende... ma, in tutta onestà, non è così e tale scenario rafforza la bontà della decisione presa da parte mia. Per quanto mi riguarda, la questione è molto semplice: nessuna trattativa, nessuna richiesta, nessun veto. Solo bugie facilmente smontabili dai documenti".