All'alba splende "Zio Gianni"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Zio Gianni) Tra le serie che popolano la programmazione dell’alba, spicca Zio Gianni, sitcom co-prodotta da Ascent Film e Rai Fiction andata in onda tra il 2014 e il 2016 e ora riproposta tra le 5 e le 5:30 di mattina su Rai 2 con risultati d’ascolto lusinghieri, considerando che deve misurarsi con format molto seguiti a quell’ora come il simulcast di Rainews24 su Rai 1 e Rai 3 o le repliche di Distretto di polizia su Canale 5. Infatti si registrano punte di 70mila spettatori e del 7% di share per le brevi storie di Gianni, 50enne interpretato dal bravo Paolo Calabresi che, rimasto senza lavoro e mollato dalla moglie, si ritrova da solo, cacciato anche dalla casa dei genitori, costretto a convivere con tre ragazzi con i quali sperimenta una nuova vita tra festini, affitti e bollette pagati in ritardo. Pescare dal passato si rivela produttivo per il Secondo Canale dato che, a seguire, l’altra simpatica sitcom Piloti con Enrico Bertolino e Max Tortora supera spesso i 50mila utenti così come il classicissimo La grande vallata, la serie western anni ’60, che tra le 5:40 e le 6:50 arriva anche a 80mla teste.