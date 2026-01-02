Libero logo
Fa il botto l'esercito degli Anti-capodanno

di Klaus Davivenerdì 2 gennaio 2026
Fa il botto l'esercito degli Anti-capodanno

CHI SALE (Gli Anti-capodanno in tv)
Gli anti-capodannati ci sono e sono tanti. Divertente osservare cosa guardino in tv i nottambuli che hanno rinunciato a feste e veglioni catodici optando per trasmissioni alternative. Secondo le prime stime, sono stati circa 3 milioni i teleutenti che non si sono staccati dallo schermo nelle ore successive al brindisi di mezzanotte, da mezzanotte alle 6 del mattino. Tra i programmi più visti segnaliamo I grandi misteri della scienza che dopo le 4 arriva al 5% su Italia 1 con oltre 100mila spettatori; su Rete 4 Dalla parte degli animali ottiene alle 2 di notte il 3% con 90mila teste.

Exploit per TV8 che batte anche le reti generaliste con il film natalizio Un matrimonio regale che sfiora l’8% di share con 260mila nottambuli connessi. E ancora, su Real Time Incidenti di bellezza ottiene il 2% 180mila spettatori; immancabile anche nella notte di Capodanno Body cam Agenti in prima linea seguito da 70mila su Dmax. Ciò non vuol dire che gli show più tradizionali siano andati male. L’anno che verrà su Rai 1 ha fatto il 35.5% di share, bene anche Capodanno in musica su Canale 5 al 28.2%.

