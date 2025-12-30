Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

A Brigitte Bardot un omaggio delicato

di Klaus Davimartedì 30 dicembre 2025
A Brigitte Bardot un omaggio delicato

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)
Per quanto Brigitte Bardot non fosse certo una ragazzina, non tutti network hanno dato adeguata copertura alla scomparsa di uno dei miti cinematografici (e non solo) del ’900. Sicuramente lo speciale di mezz’ora di Studio Aperto Mag, l’approfondimento del tg diretto da Andrea Pucci, è stato tra i più esaurienti di quanto andato in onda domenica, portando a casa picchi di quasi 750mila spettatori e del 5% di share durante il lungo servizio di 21 minuti curato da Massimo Cerri in cui si è ripercorsa la vita di BB con all’interno interessanti interviste alle firme storiche Paolo Mere ghetti e Giampiero Mughini. La sfida era quella di trasmettere a un target più “young” come quello di Italia 1, che magari non conosce a pieno la carriera dell’attrice, il suo impegno sociale e la vita sentimentale. A completare il tutto i pezzi rispettivamente di Alessia Peraldo Eusebias, sulle reazioni alla sua morte, e di Paola Cambiaghi, sulla sua battaglia animalista. Senza la Bardot, che ha rotto convenzioni e luoghi comuni, non sarebbero esistite dive come Madonna, Lady Gaga, Laetitia Casta o Carla Bruni.
 

tag
brigitte bardot

Indelicata Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: "Nascere belli...", si scatena il caos

Il racconto Gabanelli choc, "in viaggio con la Bardot": umiliata

Folgorazione Brigitte Bardot, la capra e la sua seconda vita

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, De Martino gela Roberto: "Anni Venti"

Affari tuoi, De Martino gela Roberto: "Anni Venti"

Affari tuoi, "roba da ufficio inchieste": esplode lo scandalo

Affari tuoi, "roba da ufficio inchieste": esplode lo scandalo

Affari tuoi, "ma fa finta?": Roberto manda tutti in tilt

Affari tuoi, "ma fa finta?": Roberto manda tutti in tilt

L'Eredità, Barbara travolta: "Come un petardo su per..."

L'Eredità, Barbara travolta: "Come un petardo su per..."