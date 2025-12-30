A Brigitte Bardot un omaggio delicato

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)

Per quanto Brigitte Bardot non fosse certo una ragazzina, non tutti network hanno dato adeguata copertura alla scomparsa di uno dei miti cinematografici (e non solo) del ’900. Sicuramente lo speciale di mezz’ora di Studio Aperto Mag, l’approfondimento del tg diretto da Andrea Pucci, è stato tra i più esaurienti di quanto andato in onda domenica, portando a casa picchi di quasi 750mila spettatori e del 5% di share durante il lungo servizio di 21 minuti curato da Massimo Cerri in cui si è ripercorsa la vita di BB con all’interno interessanti interviste alle firme storiche Paolo Mere ghetti e Giampiero Mughini. La sfida era quella di trasmettere a un target più “young” come quello di Italia 1, che magari non conosce a pieno la carriera dell’attrice, il suo impegno sociale e la vita sentimentale. A completare il tutto i pezzi rispettivamente di Alessia Peraldo Eusebias, sulle reazioni alla sua morte, e di Paola Cambiaghi, sulla sua battaglia animalista. Senza la Bardot, che ha rotto convenzioni e luoghi comuni, non sarebbero esistite dive come Madonna, Lady Gaga, Laetitia Casta o Carla Bruni.

