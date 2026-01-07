Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
Affari tuoi, Alessandro e "la pecora Meloni": cala il gelo

1' di lettura

Fermi tutti: ad Affari tuoi, nella puntata speciale per la Lotteria Italia andata in onda martedì 6 gennaio, spunta anche "la pecora Meloni". E nello studio del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, per l'occasione pieno zeppo di comici, cantanti e vip di vario genere tutti ospiti speciali in un clima da "party di fine feste natalizie", per qualche secondo cala il gelo.

Il merito, se così si può dire, è di Alessandro. Il concorrente, coccolato e "stuzzicato" dal conduttore padrone di casa e dal pacchista e disturbatore per eccellenza Herbert Ballerina, è un pastore di pecore. 

Diversi i momenti godibili della sua partita. Di fronte a una offerta da 54mila euro del Dottore tentenna e Giovanni Esposito, comico napoletano in gran spolvero, a un certo punto per convincerlo aggiunge il carico: "54mila euro più Rocco Hunt", con il giovane rapper partenopeo che sorride.

A un certo punto della partita, Alessandro rivela di avere un gregge di 300 ovini. Per ogni pecora, il pastore ha scelto il nome di un personaggio storico e di un politico. "Ce ne puoi dire qualcuno?", lo incalza De Martino incuriosito: "Meloni, Zingaretti...". A questo punto interviene Francesco Paolantoni: "Vabbè, sono omaggi...". Si ride a denti stretti.
 
Il finale è agrodolce: Alessandro arriva all'ultima scelta con da una parte il pacco blu da 1 euro e dall'altra quello "nero", dal contenuto misterioso. Il Dottore lo tenta con 22mila euro e il concorrente accetta. Una calza della Befana più che discreta.

