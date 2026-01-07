Libero logo
L'Eredità, "sper***": gaffe da censura, Marco Liorni sconvolto

mercoledì 7 gennaio 2026
L'Eredità, "sper***": gaffe da censura, Marco Liorni sconvolto

Occhi puntati su Tommaso, il concorrente de L'Eredità che troppo spesso è stato protagonista di alcune gaffe clamorose. In sua difesa, c'è da dire che gli autori non lo hanno minimamente aiutato. Ma tant'è. Il ragazza, che sta partecipando al programma di intrattenimento televisivo di Rai 1 condotto da Marco Liorni, doveva rispondere a una domanda particolare: "Lo sport del campione Mangiarotti". L'indizio? La lettera iniziale era la "S". Il concorrente, però, è andato subito nel panico: "Sp...". Poi si è buttato con un "sciare", del tutto sbagliato. Infine, l'epifania: "Sperm... scherma!". Soluzione corretta, ma col brivido finale.

Non era la prima volta che il concorrente de L'Eredità si è trovato di fronte a una situazione di questo tipo. In un'altra occasione, Marco Liorni gli aveva chiesto di rispondere a questo quesito: "Un tipo di yoga teso al raggiungimento dell'armonia". E l'indizio a sua disposizione era la lettera iniziale "T". Lui si è subito buttato con "Toncazz***". Risatine in studio, con laltra concorrente - Antonella - visibilmente basita. Dopo una manciata di secondi, Tommaso ci ha riprovato: "Tantrico". E questa volta la risposta era quella giusta. Sempre col brivido finale però, anche se è riuscito in qualche modo a cavarsela.

