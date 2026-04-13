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L'Eredità, strafalcione per Mirtilla: "Il mastro Don?" e lei... Pubblico sconvolto

lunedì 13 aprile 2026
L'Eredità, strafalcione per Mirtilla: "Il mastro Don?" e lei... Pubblico sconvolto

1' di lettura

Nuovo strafalcione a L'Eredità. A bacchettare la concorrente Mirtilla ci pensa il popolo di X che mostra il video della domanda a lei rivolta da Marco Liorni. Quale? La seguente: "'Il mastro 'Don' di un celebre romanzo". Ovviamente la risposta è: Don Gesualdo, il romanzo di Giovanni Verga, pubblicato nel 1889 che narra la vicenda dell'omonimo protagonista ed è ambientato a Vizzini, in Sicilia, nella prima metà dell'Ottocento in periodo risorgimentale.

Peccato però che la ragazza risponda "Geppetto", nonché personaggio immaginario del libro Le avventure di Pinocchio. Da qui i commenti sui social: "L'avrà confuso con Mastro-don Ciliegia", ironizza qualcuno. E ancora: "Ma è del mestiere?". 

Di certo non è la prima volta che un concorrente scivola su qualche domanda. "Comunque non serve essere fan del calcio, io seguo zero ma la finale del 2006 l'ho vista e mi ricordavo di Grosso", "Ci fosse Mike oggi li sbatterebbe tutti fuori dallo studio. Massa di ignoranti", "Sì immagino che per fare la ghigliottina e sparare serva la stessa freddezza, uguale proprio", scrivevano tempo fa i telespettatori. 

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