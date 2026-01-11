Garlasco, da Massimo Giletti il giallo del pc di Chiara: "Cosa nasconde"

Massimo Giletti torna con l'attualità. Lunedì 12 gennaio il conduttore di Rai 3 torna dopo la pausa festiva con Lo Stato delle Cose. Tra gli ospiti Michele Santoro che si interroga sul mondo e sulla politica di oggi.. Nella puntata anche il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, porta, dopo che il Ris ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia dove si allunga l'ombra della ' Ndrangheta.
In studio Gianluca Vinci, presidente Commissione parlamentare Rossi, Carolina Orlandi, figlia di Rossi, Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, dipendente di MPS. Poi, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: il 2026 potrebbe segnare la svolta nelle indagini. Gli inquirenti si starebbero concentrando sul computer di Chiara Poggi che veniva usato anche dal fratello Marco e dall'amico Sempio. Cosa nasconde quel pc? Intanto ci sarebbero nuovi testimoni in questa storia. Chi sono? In studio Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Daniele Occhetti, Roberto Porta.
Garlasco, bomba in tv: "Video intimo", cambia tuttoIl caso del delitto di Garlasco tiene le famiglie coinvolte, i media, gli appassionati e gli inquirenti con il fiato sos...
Intanto proprio Sempio è stato ospite di un'altra trasmissione: Verissimo. "Se c'è un supertestimone non mi preoccupa assolutamente", ha detto l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sempio, rispondendo a domande sullo scontrino da lui presentato come 'prova' di una sua presenza a Vigevano il 13 agosto 2007, quando Chiara è stata uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, ha ribadito: "Io in quella giornata ci sono andato a Vigevano e l'ho fatto io l'ho scontrino". "Era successa una cosa a una persona a me vicina - ha aggiunto - perché comunque era la sorella di un mio amico, era normale che avrebbero sentito tutti, e ho detto 'tengo quello in casa perché sicuramente me lo chiederanno'. Anche perché non è che son stato l'unico, tante altre persone hanno portato scontrini".