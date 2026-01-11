Garlasco, da Massimo Giletti il giallo del pc di Chiara: "Cosa nasconde"

Intanto proprio Sempio è stato ospite di un'altra trasmissione: Verissimo. "Se c'è un supertestimone non mi preoccupa assolutamente", ha detto l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sempio, rispondendo a domande sullo scontrino da lui presentato come 'prova' di una sua presenza a Vigevano il 13 agosto 2007, quando Chiara è stata uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, ha ribadito: "Io in quella giornata ci sono andato a Vigevano e l'ho fatto io l'ho scontrino". "Era successa una cosa a una persona a me vicina - ha aggiunto - perché comunque era la sorella di un mio amico, era normale che avrebbero sentito tutti, e ho detto 'tengo quello in casa perché sicuramente me lo chiederanno'. Anche perché non è che son stato l'unico, tante altre persone hanno portato scontrini".