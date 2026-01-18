Libero logo
Un cane lupo sempre amatissimo

di Klaus Davidomenica 18 gennaio 2026
Un cane lupo sempre amatissimo

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Zanna Bianca alla riscossa)
Un “cult” dimenticato della nostra cinematografia attira ancora una buona fetta di pubblico nel pomeriggio di Rete 4 con medie vicine al 5% di share e al mezzo milione di telespettatori. Zanna Bianca alla riscossa riprende le avventure del pastore tedesco creato dalla penna di Jack London ambientate tra i cercatori d’oro in Alaska e Canada.

Girato nel lontano 1974 dal regista Tonino Ricci, è il sequel (non ufficiale) del primo capitolo diretto da Lucio Fulci. Benjamin Dover, cercatore d’oro, viene rapinato e ucciso da due criminali, al che l’amico Burt Halloway si vede obbligato a occuparsi di suo figlio Kim e del suo cane lupo. I tre si metteranno a caccia dei due fuorilegge e sarà proprio Zanna Bianca a rintracciarli e a recuperare il bottino. Film trumpiano ante-litteram la cui trama ruota attorno al concetto di corsa ai territori e ai metalli preziosi in zone ghiacciate. Lo storytelling rimanda all’attuale disputa sulla Groenlandia, il concetto di presidio del suolo ai fini della sicurezza di una comunità...

