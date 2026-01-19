Fuori dal coro, Cruciani contro le toghe: "Che non vi venga in mente!"

Fa ancora discutere la vicenda di Lonate Pozzolo, dove Jonathan Rivolta ha sorpreso a rubare in casa sua un rapinatore, Adamo Massa, rom sinti di 37 anni, e in una colluttazione l'ha ucciso con un coltello.

"Era lì per lavorare, lascia tre figli, non è giusto ammazzare", ha spiegato il cugino di Massa a Ore 14 Sera, su Rai 2, suscitando nuove polemiche. "Non è vero che hanno picchiato il proprietario di casa, sono bugie. Adamo era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti".

A Fuori dal coro su Rete 4, ospite di Mario Giordano, anche Giuseppe Cruciani interviene augurandosi che il proprietario di casa, che non è indagato, venga lasciato in pace dalla magistratura.

"Che non venga in mente a qualcuno, e voi avete capito chi naturalmente, dalle parti della magistratura, di mettere sotto indagine Jonathan!", ammonisce il conduttore de La Zanzara su Radio 24. "Per il momento siamo salvi ma non si sa mai, potrebbe arrivare una indagine per eccesso di legittima difesa, perché uno dentro casa sua magari non può difendersi come vuole. A qualcuno potrebbe venire in mente".

"Del resto se indagano quello che ha legato un ladro, il sospetto o il rischio c'è. Per il momento non è indagato, però...", commenta caustico Giordano.

Nei giorni scorsi il sindaco di Lonate Elena Carraro ha incontrato i famigliari di Rivolta e ha spiegato che, oltre allo choc "e alla stato di forte pressione dovuta al momento, temono ritorsioni". Una paura legata alla prima reazione dei famigliari di Massa che subito dopo il fatto hanno creato non pochi problemi in ospedale a Magenta (dov'era stato ricoverato il rapinatore e dov'è spirato) arrivando a divellere le porte del Pronto Soccorso.

Il 22 gennaio sarà eseguito l'esame autoptico che dovrà stabilire le cause del decesso vagliando anche gli effetti che la mancanza di un soccorso immediato potrebbero aver avuto sul destino del 37enne. Massa, infatti, non è stato soccorso immediatamente, i due complici lo hanno caricato in auto percorrendo una distanza di quasi 20 chilometri per un viaggio di oltre 15 minuti duranti i quali Massa è rimasto senza assistenza medica.