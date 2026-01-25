Libero logo
domenica 25 gennaio 2026
Domenica In, malore per Bobby Solo prima della messa in onda

"Stanotte ho avuto un malore". Bobby Solo, ospite oggi domenica 25 gennaio, a Domenica In ha raccontato di aver avuto un problema di salute durante la notte, proprio prima di andare in onda nel programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Il cantautore ha spiegato che si trovava in albergo: "Ho avuto un forte raffreddore, non riuscivo a respirare. Non so respirare con la bocca e allora verso le 3 di notte sono andato sotto in reception".

Di vitale importanza l'aiuto di una farmacia aperta, dove "mi hanno dato uno spray per la voce". Non è la prima volta che il cantante accusa problemi di salute. Era già successo, a causa di un calo di pressione, mentre si esibiva nel concerto per celebrare i propri 80 anni. Subito soccorso, si è ripreso dopo pochi minuti e avrebbe anche voluto portare a termine la scaletta prevista, ma è stato sconsigliato dal suo entourage e applaudito dai fan.  

"Amici volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per l’influenza prima di fare il concerto e per un giorno e mezzo non ho mangiato perché non avevo fame. Dopo 50 minuti con il pubblico felice per il rock and roll e le mie canzoni, ho avuto un calo di zuccheri nel corpo, sudore freddo e sono svenuto. I bravissimi sanitari in ambulanza hanno confermato quanto avvenuto. Recupereremo il concerto a Pordenone", aveva poi detto.

